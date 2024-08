Tantsunoored viivad hoogsad eesti rahvatantsud eksootilisse Taisse

Tantsurühma liige Laura­ Pilv ütles, et teekond Taisse tuleb küll pikk ja väsitav, kuid see, mis neid ees ootab, on nii põnev ja eksootiline, et küllap reisivintsutused ja pikad lennud lähevad kohe meelest. «Meil tuleb küll mitmel korral seal veedetavate päevade jooksul oma kava esitada, kuid peale selle saame ka palju huvitavat näha. Meile on kokku pandud kohalikku ajalugu ja kultuuri tutvustav programm ning saame hästi palju ringi sõita ja näha,» selgitas­ ta.