Järva valla noored tähistasid oma päeva sportlikult

Noortepäeva eesmärk on juhtida tähelepanu noorte vajadustele ja võimalustele. Taolist mõõduvõtmist Järva valla noorte ja Järva vallavalituse vahel on ka varasemalt korraldatud. Seda just noortepäeva raames. Kohal olid Järva valla erinevate piirkondade noored, kellest moodustusid iga ala jaoks uued võistkonnad.