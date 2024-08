Seaduses pole küll selge sõnaga öeldud, kui vana või pikk peab laps olema, et autos turvaistmeta sõita, aga seaduse lahtiseletuses on kirjas, et turvatoolist või istmekõrgendusest võib loobuda, kui turvavööd saab kinnitada nõuetekohaselt.

Foto: Tairo Lutter