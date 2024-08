Kool ootab uusi õppureid kunstiga sinasõbraks saama

Paide kunstikooli õppekoordinaator Kristina Such ütles, et nad ongi sisseastumiskatseid teinud kaks korda suve jooksul. "Osa õpilasi annab endast kohe suve algul märku, kuid suurem osa mõtleb uuele kooliaastale alles sügise lähenedes. Sageli on augusti sisseastumised isegi suuremad kui suve hakul," lausus ta.

Suchi hinnangul on see ka mõistetav, sest kooliaasta lõpp on tavaliselt teguderohke: seal on palju lõpetamisi ning kõik on pikast õppeaastast väsinud ning kiirustavad puhkama. "Augustis hakkavad lapsevanemad aga pingsamalt mõtlema uuele õppeaastale ja laste huviharidusele. Oleks kurb ju jätta kunsti õppida soovivad lapsed sellest võimalusest ilma pelgalt selle pärast, et nad kevadise sisseastumisaja maha magasid," selgitas ta.