Kärulanna Elsa Jans tähistab oma 102. sünnipäeva

Käru Südamekodu hoovi astudes oli kuulda mahedat meeshäält, kes laulis eakatele lugusid. Kui möödujad võisid arvata, et tegu on tavapärase eakate lauluringiga, siis nii see siiski polnud. Täna toimus majas hoopis pidulikum sündmus- maja kõige vanim elanik Elsa Jans tähistas oma 102. sünnipäeva.