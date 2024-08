Eakateklubi tähistas väärikat juubelit

Klubi eestvedajal Liia Viksil oli kogu kava peensusteni läbi mõeldud. Laudu kaunistasid lisaks lilledele kümned fotod 40 aasta jooksul toimunud ettevõtmistest. „Kas tunnete inimesi nendel piltidel?“ küsis Viks ja kõik asusid lähemalt uurima. „Inimesed, kes on neil piltidel, on täna meiega kõik siin. Mõned neist on jõudnud teisele poole, aga ometi on nad täna kohal.“

Ruumi kaunistasid erinevad taimed. „Pihlakas on just sellises eas, nagu meie – peaaegu valmis saamas, aga päris valmis veel pole. Teistes vaasides on uhked kuldvitsad – meie olemegi kuldses eas. Sügis toob alati nendesse paradiisidesse, kus me elame, kaasa floksilõhna. Seda tunneme ka siin. Siin on kaheksat värvi flokse, mis tähendab seda, et iga inimene, kes täna siin laua taga istub, on niivõrd erineva värviga,“ selgitas Liia Viks ruumi kaunistavate taimede tähendust.