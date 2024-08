Albu mõisas tegeleti kunstiga

Kunsti sees olemine innustas ka ise kunsti looma ja nii koguneti 12. augustil Albu mõisa, et oma koju või kingituseks luua imeline maal. Enamik osalejatest maalis esimest korda üle pika aja. Viimane kokkupuude maalimisega jäi kümnete aastate tagusesse perioodi, siis kui käidi koolis.

Enne maalima hakkamist tutvuti teooriaga. "Kõik on üks kolmele - suhted, mõõtmed, mahud," selgitas Jane Siimso-Merivoo. Jane soovitas värve lõuenditele kanda kiht kihi haaval. Akrüülvärvid, mis olid kaasa võetud, kuivasid kiiresti. "Kihiline katmine annab selle, et te näete lõpuks siit tagant tausta ka," lisas Jane. Et tegemist oli taimemaastike maalimisega, siis inspiratsiooni saadi taimedest.