Veteranorienteerujad selgitasid maailmameistreid

Orienteerumisjooksu veteranide MM on suurima osalejaskonnaga tiitlivõistlus. Seekord oli Soome kaljumaastikel oma oskusi ja võimeid proovimas 42-st riigist ligi 4200 orienteerujat, sealhulgas 11 OK JOKA orienteerujat. Arvukamalt oli osalejaid vanuseklassides mehed M65 ja M60 , kus läks rajal ligi 380 võitlejat. Võistlusklassid olid vanuses 35-95 ja vanuseklasside intervall on viis aastat. Vanim osaleja oli seekord 97-aastane soomlanna.