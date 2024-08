Vägivallaennetuse auhinna pälvis Järvamaalgi tuntud seksuaalnõustaja

Sel aastal sai auhinna viis inimest, kes on aidanud kaasa lähisuhtevägivalla, lastevastase ning seksuaalvägivalla ennetamisesse, samuti panustanud taastava õiguse mõtteviisi juurutamisesse ühiskonnas. Teiste seas pälvis tunnustuse Järvamaal tegutseva alaealisena seksuaalset väärkohtlemist kogenud täiskasvanute tugigrupi üks käivitajatest Rita Holm.

President Alar Karise sõnul on järjest rohkem neid, kes peavad normaalseks reageerida vägivallale, mida nad märkavad. „Olgu siis tegu juhtumitega koduseinte vahel, väärkohtlemisega spordilaagris või konfliktiga koolis. Märkamata jäänud vägivald võib ohvrile jätta armid kogu eluks ja vägivallatseja saab lisajulgust karistamatuse tundest,“ sõnas ta.

Foto: Eiko Lainjärv

Ta pidas rõõmustavaks, et statistika näitab kasvu perevägivalla juhtumitele reageerimisel, kuid muret tekitavaks, et kolmandik perevägivallast teadnutest ei reageerinud ega teinud midagi. „Nii jäävad abita ohvrid ja vägivallatsejad. Jah, ka vägivallatsejad, sest vägivallast loobumise teenus on kinnitamas kanda teiste tavapäraste teenuste hulgas sotsiaalkindlustusametis. Kui nad paljude inimeste jõupingutuse järel loobuvadki vägivallast, on maailm jälle meile kõigile natuke parem paik.“

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on väga oluline iga märkamine ja tegu, mis aitab seista vägivalla vastu. „Kõik tänased laureaadid on eeskujuks oma tahtekindluse ja suure südamega. Nad on andnud ohvritele hääle.“

„Iga päästetud laps, naine, mees ja iga elus kannapöörde teinud kurjategija on suur väärtus, mille loomisel on tunnustuse saajatel märkimisväärne roll. See näitab, kui oluline on meie kõigi panus ühiskonna turvalisuse ja heaolu tagamisel,“ lausus Pakosta.

Kokku esitati vägivallaennetuse auhinnale sel aastal 19 kandidaati, kellest hindamiskomisjon valis välja viis. (JT)

Järvamaalt pärit Rita Holm on seksuaalnõustaja ja MTÜ Eesti seksuaalvägivalla tugigrupi looja. Tema loodud MTÜ pakub tuge lapsena seksuaalvägivalda kogenud täiskasvanutele, aidates neil igapäevaeluga paremini toime tulla ja oma traumadega tegeleda. Rita abiga on tugigruppe loodud nii Tallinnasse, Tartusse, Paidesse kui ka Pärnusse. Arvukates artiklites ja esinemistes on ta pööranud muuhulgas tähelepanu intsesti teemadele ja laste vastu suunatud seksuaalvägivallale. Oma teavitustööga on Rita andnud ohvritele hääle, julgustanud vaikuses kannatajaid abi otsima ja andnud seeläbi olulise panuse seksuaalvägivalla vastasesse töösse Eestis.