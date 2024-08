Statistikaamet Arvamusfestivalilt: Eesti vajab igat inimest!

Tähtis on sobiv elukeskkond ja hariduspoliitika

Sotsiaalteadlane Marju Lauristin rõhutas, et sedavõrd väikses riigis, nagu Eesti, on iga inimene väärtuslik ja vajalik. Meie väljakutse on, kuidas inimesi hoida, et nad saaksid siin oma potentsiaali rakendada, olles seejuures targad, rõõmsad ja empaatilised. „Peaksime küsima, millist keskkonda Eesti inimene vajab, et ta saaks olla selline, mida me talt ootame,“ osutas Lauristin inimesekeskse lähenemise olulisusele. Lisaks toonitas sotsiaalteadlane igaühe võimalust tunda end targana ning vastavalt oma võimetele ühiskonnale võimalikult parimat väärtust luua.

Ettevõtja Jaak Nigul lisas murekohana riigieelarvelised probleemid ja tõi ühe juurpõhjusena välja puudujäägid Eesti hariduspoliitikas. „Meil on vaja rohkem inimesi, kes loovad erasektoris lisandväärtust,“ sõnas ettevõtja, toonitades, et me ei tule muidu riigina rahaliselt välja. Niguli sõnul vajame enam inimesi ebapopulaarsematesse valdkondadesse, nagu näiteks tööstus.

Lisaks toetavale ja jätkusuutlikule hariduspoliitikale peame kahaneva iibe tõttu olema avatud ka välistööjõule. „Et lisandväärtust luua, peab mingi protsent immigratsiooni jääma,” sõnas Liis Valdsalu ja rõhutas, et väga paljudes ametikohtades on vaja rahvusvahelist mõõdet, kogemust ja mitmekesisust, mida me ise Eestis üksi luua ei suuda. Ühtlasi lisas Valdsalu ohukohana monokultuursete tiimide tekkimise, sest uuringud näitavad ja ettevõtjate kogemused kinnitavad tugevaimaks just mitmekesised, rahvusvahelised tiimid.

Tugev stardipunkt peaks algama juba põhiharidusest alates