Toetuse abil läheb Järva vallas uue jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartmanil on hea meel, et huvi taotlusvooru vastu on suur. „Lisaks ühistranspordile on oluline panustada jalgratta- ja jalgteede arendamisse. Kohalikel omavalitsustel on siin parim ülevaade oma elanike vajadustest. Paremate ühendusvõimaluste kõrval on oluline ka inimestele tervislikumate harjumuste võimaldamine,“ kommenteeris minister.