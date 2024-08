PILDID Scoutspataljon harjutab Järvamaal linnalahingu pidamist

Airsoft relvad on laialdaselt kasutusel üle terve maailma, sest võimaldavad osalejatel harjutada sihtimistäpsust, taktikat ja relvakäsitlemist ning seda kõike kontrollitud turvalises keskkonnas ja päris vastase vastu. Relvade kasutamisel on ette nähtud kaitsevarustus, et minimaliseerida võimalike õnnetuste teke.