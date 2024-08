Paidekad saavad uue bussiootepaviljoni

Tegelikult pidi putka kaduma juba eelmise aasta juulikuu esimesel kuupäeval, kuid sellel samal päeval alustas ruumis tööd ennist mainitud abielupaar. Teadmatust oli tõesti palju- omanik pingutas ja langetas aina hinda, et putka maha müüa, kuid linn jäi endale kindlaks, et linnaruumi vananenud välimuse tõttu mittesobiv hoone peab kaduma.

Tähtaegu andis linn teisaldamiseks mitmeid, kuid nendele omanikud ei reageerinud. Et neid kiiremini tegutsema sundida, andis linn mõista, et hakkab omanikke trahvima 10 tuhande euroga igas kuus, kui nüüd aprilli lõpuks pole kioskit minema viidud. See hoiatus toimis ning maikuus rändaski putka juba uude asukohta.