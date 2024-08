Kassipuhvet kostitab paikäsi uues kohas

Paikassi eestvedaja Virge Piisner ütles, et Vee 3 maja, mida inimesed teavad rohkem sealse apteegi kaudu, on Paikassile ajutine kodu olnud suve algusest saati. «Ruumid pakkus meile rentimiseks välja Paide linnavalitsus, kes ostab meilt hulkuvate loomadega tegelemise teenust,» selgitas ta. «Kuna Vee 3 maja on müügis, siis oleme algusest peale võtnud endise dialüüsiosakonna ruume kui ajutist peatuspaika. Kui maja maha müüakse, on üsna tõenäoline, et me seal edasi olla ei saa.»