Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeval olnud kohtuistungil läks Käravete pommimehena tuntud Lembit Pedak prokuratuuriga kokkuleppele, mille alusel jääb ta vangi veel rohkem kui viieks aastaks. Rakvere kohtumajas olnud istungil Lembit Pedak kohapeal ei viibinud, vaid osales istungis vanglast video­silla vahendusel. Kohtuistung kestis vähem kui tund aega, sest Pedak kinnitas, et on nõus prokuratuuri pakutud kokkuleppega, mille alusel jääb tema karituseks viis aasta ja seitse kuud vangistust.

* Teisipäeval Käru Südamekodu hoovi astudes oli kuulda mahedat meeshäält, kes laulis eakatele lugusid. Kui möödujad võisid arvata, et see on tavapärane eakate lauluring, siis nii see polnud. Majas oli hoopis pidulikum sündmus: kõige vanem elanik Elsa Jans tähistas oma 102. sünnipäeva.