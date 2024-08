Vilistlaste kokkutulek kutsub üles toetama kooli IT võimekuse tõstmist

Eesmärgiks on panustada arvutiklassi värskendamisse kui ka alustavate I klassi laste klassiruumide tehnikasse, soetades kolm interaktiivset tahvlit. Need tahvlid ei ole lihtsalt tehnoloogia vidinad – need on vahendid, mis avavad noortele uusi õppevõimalusi ja inspireerivad neid õppima läbi mängu ja praktilise tegevuse.

Heal tasemel IT vahendid ja praktiline kogemus on tänapäeva noorte tuleviku kujundamisel äärmiselt oluline. Maailm muutub kiiresti ja digitehnoloogia on üha rohkem igapäevaelu lahutamatu osa. Täna pole küsimus enam selles, kas me peaksime IT-oskusi õppima, vaid kuidas ja kui kiiresti me suudame neid omandada. Paide Hammerbecki Põhikool on võtnud kindlalt sihi, et noored saaksid kaasaegse hariduse ja olulised oskused, mis on hädavajalikud nii praegu kui ka tulevikus.

Kooli uue IT-juhi Ott Koobase juhtimisel on kooli tehniline pool hoolimata piiratud eelarvest läbi teinud olulisi uuendusi ja ees seisab arvutiklassi oluliselt suurem värskendamine. Paide Gümnaasiumi vilistlase ja coWork Paide kaasasutaja Sander Laursoni sõnul on viimase õppeaasta jooksul tehtud noortega mitmeid projekte, kus on selgelt välja tulnud arengukohad noorte senises digioskustes. Parim viis neid oskusi arendada on läbi praktilise kogemuse, mida on noortel kindlasti rohkem vaja.

Viis olulist oskust, mille omandamise nimel kogume ressursse meie kodukoolile: kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine läbi IT vahendite;

küberohutus ja -turvalisus;

üha valdavam koostöö ja suhtlemine Internetis;

programmeerimise alused ja digitaalne kirjaoskus;

digitaalsete tööriistade kasutamine loo jutustamiseks jai sisu loomiseks, mis on kaasaegse meedia ajastul asendamatu oskus.

Mitmed vilistlased on juba oma toetuse andnud. Kui soovid samuti kohalike õpilaste tulevikku panustada, külasta kodulehte paidevilistlased.ee.