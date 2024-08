Järva vallavalitsus paiskas kinnisvaraturule suure elumaja

Elamus on ahiküte. Elamu on ühendatud ühisveevärgiga, eluruumid ei ole ühendatud ühisveevärgiga, võimalus on elamu ühendada ühiskanalisatsiooniga. Elamus on kuivkäimla. Elamu seinad, laed, põrandad, küttekolded, tehnopaigaldised, pinnakatted, avatäited on lagunenud. Hoonetes asuvad vallasasjad ja olmejäätmed. Kinnistul on kehtiv elektri võrguleping. Kinnistul on mittetöötav kaev. Hoonete energiamärgised puuduvad. Elamu on elamiskõlbmatu.