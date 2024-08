Türi kirik andis oma aarded välja

Eesti kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konservimise eriala tudengid on juba 20 aastat teinud kodumaa keskaegsetes kirikutes praktika korras ajaloolise siseviimistluse uuringuid. Üliõpilased on pikemat aega tegutsenud ka Järvamaa pühakodades ning avastanud põnevat näiteks Koeru, Järva-Jaani ja Ambla kirikust. Kesk-Eestist oli veel uurimata Türi Püha Martini kirik, mille lubjakihi all peituv loomus tuli lõpuks eelmisel nädalal päevavalgele.