Aasta Emmeliines: täis südantsoojendavaid kohalikke ja tähtsaid ministreid

Vanahõngulises kollases majas, kus varem on tegutsenud nii Kaval-Antsu pubi kui ka PiSi kohvimaja, on kohviku pere ühe aastaringiga suutnud end viia pea tundmatust siinsete inimeste põhiringlusse.

Emmeliine kohviku pere­naine Kadi Truus sõnas, et esimene aasta kui proovikivi on möödunud üsna hästi. Ta peab silmas ka seda, et korrapäraselt hakkasid nad rahvast vastu võtma alles septembris, nii et tolle sihtpunktini on veel pisut aega.