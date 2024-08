Ajalooraamat heidab pilgu linnapiirist kaugemale

Mõnda aega tuleb Türi linna ja valla ajaloost huvitatutel veel kannatada, sest raamatu esitlus on alles oktoobris. Selle aja on Aluoja valinud kindla plaaniga. Kui eelmistel aastatel on ta koduloolisi raamatuid esitlenud Türi linna sünnipäeva ajal, siis seekord on teisiti. «Kuna sel korral on raamatus lood valla eri paigust, siis tuli ka idee siduda see Türi valla sünnipäevaga, mis teatavasti on oktoobris,» selgitas ta.