Seekord tehakse Paides rallit uutmoodi

Humuse Paide Rally üks korraldajaid, Priit Seire, ütles, et vaatamata keerulistele aegadele tuleb ralli BTR Racing Teami eestvedamisel juba kolmandat korda. «Seda ei saa võtta iseenesestmõistetavana, sest sellise ulatusega ürituse korraldus on suur ja kulukas töö,» selgitas ta. «Sel aastal saame veel hakkama, aga edasisi lubadusi me kindlasti ei anna.»