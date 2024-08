Vanasõidukid mõõdavad maanteekilomeetreid

Külgvankriga mootorrataste kokkutuleku algataja Tõnu Ehasalu sõnas, et see on tal seitsmes kord seda korraldada ja aastatega on olukorrad muutunud omajagu. «Kui esimestel aastatel tuli palju teavitustööd teha, siis nüüd on nii, et panen reklaami üles ja osalejaid muudkui tuleb,» ütles ta.