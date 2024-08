Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Eesti kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konservimise eriala tudengid on juba 20 aastat teinud kodumaa keskaegsetes kirikutes praktika korras ajaloolise siseviimistluse uuringuid. Üliõpilased on pikemat aega tegutsenud ka Järvamaa pühakodades ning avastanud põnevat näiteks Koeru, Järva-Jaani ja Ambla kirikust. Kesk-Eestist oli veel uurimata Türi Püha Martini kirik, mille lubjakihi all peituv loomus tuli lõpuks eelmisel nädalal päevavalgele.

* Magusat koogilõhna täis ruumid, mille seinu ehib rohkelt maalikunsti ning kus toidu ja õhkkonna kohta jätkub inimestel ainult kiidusõnu. See on Emmeliine kohvik, mis pisut rohkem kui aasta tagasi avas oma uksed paidelastele. Vanahõngulises kollases majas, kus varem on tegutsenud nii Kaval-Antsu pubi kui ka PiSi kohvimaja, on kohviku pere ühe aastaringiga suutnud end viia pea tundmatust siinsete inimeste põhiringlusse.