Metsatukk tegi ruumi spordirajatisele

Paide E-Piima spordihalli juhatuse liige Indrek Kivimäe ütles, et sinn aon kavandatud välijõusaal ning selle rajamise tarvis maatükk lagedaks tehtigi. "See saab olema üks osa Paide linna spordirajatiste kompleksist. Seal samas kõrval on ju tehismaastik ning läbi metsasihi jõuab sügiseks valmiva jalgpallihalli, staadionite ja väljakuteni," selgitas ta asukoha valikut.