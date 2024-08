Elektrilevi tõstab hüppeliselt liitumisteenuste hindu

Elektrilevi selgitas, et Eesti elektrivõrgu läbilaskevõime on ammendumas ja muutunud tarbimisharjumused nõuavad tulevikus tunduvalt võimsamat võrku. Praegu kehtiv võrgutasude metoodika ja liitumiste hinnakujundus ei võimalda uusi liitumisi soodustavaid investeeringuid Elektrilevil enam soovitud mahus teostada. Elektrilevi otsib koostöös kliimaministeeriumi ja konkurentsiametiga võimalusi praegu kehtiva metoodika ümberkujundamiseks ning seeläbi ka liitumiste kättesaadavuse parendamiseks.

Praeguse hinnaga liitumisteenuste analüüsi andmetest on näha, et kehtiv ampri hind ei ole katnud liitumisinvesteeringute põhjendatud kulusid ei möödunud ega käesoleval aastal valminud liitumislepingute puhul. Selleks, et võimaldada jätkuvalt elektrivõrguga liitumisi alates 1. septembrist, tõuseb Elektrilevi liitumistasu aluseks olev ampri hind madalpingel liitumisel kindlaksmääratud piirkonnas ehk kuni 400 meetri raadiuses alajaamast seniselt 226,23 eurolt 331,15 euroni ilma käibemaksuta.