Sotsiaaldemokraatide juhtimist jätkab endine Paide linnapea

„Sotsiaaldemokraadid on nii vabariigis kui ka meie maakonnas tasakaalustavaks jõuks, olgu siis valitsuses või opositsioonis. Kui kahe aasta eest olime just Paides ja Türi vallas valimised võitnud ja andnud omavalitsustes kohaliku elu arengule uut hoogu, siis täna opositsioonis olles on meie sõnum sama. Isamaa kahjuks kinnitab nii Paides kui ka Türil võimul olles, et tegelikult on neil ideed otsas kuidas viia meie maakonda edasi. Uusi projekte ei algatata, seniseid viiakse ellu valikuliselt, tegeldakse hoopis poliitilise kemplusega. Selle asemel, et teha maakonna arengu, siia uue ettevõtluse ja töökohtade saamise nimel koostööd. Kahetsusväärne on see, mis toimub Sihtasutus Järvamaa nõukogus, kus sisuliste küsimuste lahendamise asemel Erakond Isamaa ja tema liitlased hoopis lammutavad. Sotsiaaldemokraadid on selgeks alternatiiviks säärasele tagurpidise poliitika,“ rõhutas Veldre.