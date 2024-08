Türi vallavolikogu liige tõstatab mure Väätsa piirkonna avaliku ruumi turvalisuse pärast

Perillus rõhutab, et 4. juulil teavitas Türi vallavalitsus sotsiaalmeedias Väätsa jalakäijate silla ajutisest sulgemisest, kuid hoolimata lubadusest kiirelt tegutseda, ei ole silla olukord augusti alguseks märkimisväärselt paranenud. "Mul on hea meel, et kohalik kogukond reageeris ja parandas silla ohtlikud kohad oma jõududega, kuid sild vajab siiski põhjalikumat uuendamist," märgib Perillus.