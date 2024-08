KARM STATISTIKA Suur protsent Järvamaa pedagoogidest on kvalifitseerimata

Eestis töötab kokku üle 17 tuhande õpetaja, kellest 22 protsenti on kvalifitseerimata. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul tähendab see sisuliselt, et täpselt nii palju õpetajaid on Eestis algaval õppeaastal puudu.