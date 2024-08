Järvamaa õpetajatele korraldatakse eriline õppus

Järvamaa esimene ÄKK õppus toimub sel kolmapäeval Paide Hammerbecki Põhikoolis. ÄKK on suunatud Järvamaa koolide õpetajatele, seda korraldatakse üle Eesti erinevates maakondades ja see on osutunud õpetajate seas väga vajalikuks ning menukaks.