20. Augusti Klubi liige Ants Käärma: poliitikud peaks ausad olema

Ants Käärma sõnul on 20. Augusti Klubi liikmetel traditsioon igal aastal 20. augustil kohtuda, kuid kahjuks tema sellel aastal sündmusest osa ei saa. “Minul on selline häda, et olen koroonas. Kohtumise kutsub kokku 20. Augusti Klubi president. Toompeal peetakse Valges saalis pidulik koosolek. Pärast seda on reeglina riigikogu esimees teinud väikese vastuvõtu ja õhtul on mindud Kadriorgu presidendi vastuvõtule, mis toimub presidendi roosiaias. See on alati nii olnud ja toimub ka sellel korral,” täpsustas ta.