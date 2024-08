Järvakad võitsid rogaini EMil täiskomplekti medaleid

JOKA eestvedaja Paul Poopuu andis teada, et 24 tundi väldanud kestvusorienteerumisvõistlusel pidid kahe- või kolmeliikmelised võistkonnad läbima ööpäeva jooksul võimalikult palju maastikul asuvaid kontrollpunkte. „Kuivõrd rogainis on kontrollpunktid erineva väärtusega, siis on lisaks vastupidavusele ja heale orienteerumisele eduks vajalik ka õige strateegia valik, et leida optimaalne teekond suurima punktisumma kogumiseks,” avaldas ta.