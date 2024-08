Tööinspektsioon: Järvamaa ettevõtjad registreerivad kohusetundlikult tööõnnetusi

2023. aastal toimus Eestis kokku 3313 tööõnnetust, neist Järvamaal 120. Võrreldes 2022. aastaga on seda 59 õnnetuse võrra vähem. Sel aastal on Järvamaal juhtunud juba 44 tööõnnetust. Hea meel on aga tõdeda, et surmaga lõppenud tööõnnetusi viimasel neljal aastal Järvamaal olnud ei ole.

Sagedasemad rikkumised Järvamaal on sarnased nagu Eestis tervikuna. Töötajad pole läbinud juhendamist ja väljaõpet või on see kirjalikult fikseerimata, tervisekontrolli korraldamine on puudulik, ohualad on märgistamata. Kemikaali anumad on märgistamata või on need valatud uude pakendisse, näiteks joogitaarasse, mis võib tuua tõsiseid tagajärgi. Lisaks on tihti töövahenditel puudu kaitsepiirded. Kaitsepiirete eemaldamise kohta tuuakse põhjenduseks, et need segavad töötamist, halvendavad nähtavust ning tootmiskiirus langeb. Küll aga on kaitsekate hädavajalik, et töötaja jääks terveks ja töövahendi ohtlik liikuv osa (nt saeketas) ei vigastaks töötajat. Näiteks saagis töötaja detaili ja kuna detail oli väike, otsustas ta eemaldada seadmelt kaitsekatte. Töötaja tähelepanu kadus ning tema käsi puutus vastu töötavat saeketast. Antud juhul vastas seade nõuetele, kuid töötaja ise eemaldas saekettalt kaitse.