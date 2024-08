Meico Vettik näitas Pärnu krossirajal oma võimu

Msport.ee kirjutab, et kõige kiiremas MX Open klassi kvalifikatsioonis võttis esikoha sarja hetkeliider Meico Vettik, talle järgnesid Hardi Roosiorg ja Tanel Leok. Esimeses võistlussõidus jätsid Vettik ja Roosiorg stardis kõige sisemised kohad valimata, Leok läks seevastu just sisse ja stardikurvi jõiduski Tanel esimesena. Vettik võttis sisse teise koha ja lätlane Edvards Bidzans kolmanda koha. Avaringi lõpus toimus suurem kukkumine, mille algatas Uldis Freibergs. Kaotajaks jäid seal ka Gert Krestinov ja Kaarel Tilk. Kõik kolm said õnneks siiski sõitu jätkata. Kohe läks aga esikohale kõvaks heitluseks ja varsti saigi Vettik liidrikoha enda kätte. Seejärel leidis ka Leok hea sõidurütmi ja mõni ringi hiljem tõusis ta taas ise liidriks. Leok näis olukorda kontrollivat, kuid neli ringi enne sõidu lõppu Tanel kukkus ja langes kolmandale kohale. Vettik hoidis seejärel esikohta kindlalt lõpuni enda käes. Leok üritas küll Bidzansist veel mööduda, kuid see ei õnnestunud ja lätlane lõpetas sõidu kolmandana. Roosiorg lõpetas sõidu neljandana ja Krestinov tõusis tugeva sõiduga viiendaks.