VAATA GALERIID Armastatud muusik jutustas lauldes lugusid

Eestimaalaste poolt armastatud muusik Jaan Tätte ei esine just tihti, kuid seda erilisemad on need hetked, kui ta rahva ees oma jutustava laulustiili ja mõnusate pajatustega elust üles astub. Just sellist mõnusat õhtut tema seltsis said taasiseseisvumispäeva eel nautida Türil.