Koerulased said rohelise ja puidulõhnalise asfaldi

Mullu sügisel alanud Mäeküla–Koeru–Kapu km 21,25–25,30 rekonstrueerimine, mille eesmärk on liiklusohutuse ja sõidumugavuse parandamine, on jõudnud etappi, kus on alustatud „roheasfalti“ ehk lehtpuu ligniiniga asfaltsegu katselõigu rajamist nii sõidu- kui kergliiklusteele.