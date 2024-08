Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kaitseliidu Järva maleva võistkond koosseisus Alo Aasma, Arti Kõrgesaar, Jürgen Põldma ja Janno Viilup võitsid maailma raskeimaks patrullvõistluseks nimetatud Pitka luurevõistluse. Võistkonna liige Alo Aasma ütles pärast autasustamist Järva Teatajale, et mehed on kõik terved ja võhma on isegi nii palju, et jõuaks ühe või kaks päeva veel võistelda. Tegelikult olid mehed laupäeva pärastlõunal teel koju ja ennustasid, et kui vähegi võimalik, siis magavad jutti 14–16 tundi, sest viimasel kolmel ööl on silm kinni saadud tunniks.