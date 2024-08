Evely Kaasiku jooksis end Euroopa meistrivõistlustel viiendaks

Naiste 10,8 km rajale lähtus 115 naist maailma edetabeli reitingu kohaselt, kus kõige tugevamad olid stardirivi lõpus. Evely jooks sujus suurepäraselt ja vaheaegades oli ta pidevalt liidriks ning finisis tõusis kümnesekundilise eduga liidriks lõpuajaga 1:39.55. „Ent arvestama pidi sellega, et 18 konkurenti lähtus rajale pärast teda,” selgitas orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu. „Evely liidriaeg püsis siiski jätkuvalt parimana, kuni viis viimast kõige tugevama asetusega naist said stardi ja vaatamata kolme minutilisele stardiintervallile kohtusid juba poolel rajal omavahel. Üheskoos arendasid nad tugevat tempot ning olid üksteisele mõneti toeks ka orienteerumissooritusel. Lõpujoonel olidki neli viimasena startinud naist kiiremad kui Evely Kaasiku, kelle lõpptulemuseks jäi viies koht. See on siiski Evely ja ka Eesti naiste senine parim tulemus tiitlivõistlustel tavarajal.”