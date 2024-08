PILDID Muuseum sai Türilt unikaalse kaherattalise kingi

„Mõned aastad tagasi mainis muuseumi juhataja Alfons Laar, et muuseumi kollektsioonist on puudu veel üks pärl, milleks on ETK omatoodanguna valminud jalgratas,“ ütles Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla. „Kuigi neid on tänapäeval keeruline leida, õnnestus siiski muuseumisse hankida ajahambale hästi vastu pidanud eksemplar, mis teenis omanikku esimesed 80 aastat Türil. Pärast jõudis ratas hoiule Tallinnasse.“