GALERII Paide Vallimäele kogunes sadu ja sadu haridustöötajaid

Haridustrefi korraldajad Lilian Promet ja Kristi Jõeorg ettevõttest Meaningful Talks lubavad, et augustis kooliks valmistuvaid õpetajaid kostitavad ettekannetega oma ala tippspetsialistid ja inspireerijad. Teiste seas astuvad publiku ette inspiratsiooniesineja Roland Tokko, endine IT ettevõtja ja tänane füüsikaõpetaja Oleg Shvaikovsky, isiksusetüüpide spets Kaido Kubri, neuroteadlane Jaan Aru, näitlejast psühholoog Rita Rätsepp, Järvamaa Kutsehariduskeskuse juht Rein Oselin.

Selle aasta teema on „Koostöö“ ning korraldajad küsivad: „Kas oled nõus, et ilma tõhusa koostööta jääb hulk eesmärke täitmata? Seda nii pärisinimeste kui ka inimese ja masina, tehisaru vahel. Tuleme kokku Eesti suurimal haridussündmusel, tõmbame end uueks õppeaastaks käima ning näitame üheskoos, et Eestis on maailmatasemel õpetajad, kes panustavad haridusinnovatsiooni, iseendasse ja lastesse.“