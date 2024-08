Haridustrefil anti välja julge haridusasutuse ja uuendusmeelse õpetaja stipendium

Haridustrefi peatoetaja LHV Panga jaepanganduse juht Annika Goroškole on matemaatika südamelähedane: ta on erialalt ökonomist ning ka tänane töö on numbrite maailmas. Seetõttu ei olnud tal keeruline nimetada Veronika Grigorjeva uuendusmeelseks õpetajaks. „Õpetaja Veronika Grigorjeva puhul olid silmapaistvad tema uuenduslikud võtted aine selgitamisel ning õpilaste kaasamisel läbi grupitööde.“ Koolidest üldiselt rääkides arvab Annika Goroško, et neid koole, kus õpetajad uuendusi ei toeta, meil veel leidub. „Stipendiumi olemegi ellu kutsunud, et toetada ja innustada koole ja õpetajaid, kes julgevad tulevikku vaadata ja innovaatilisi lahendusi ellu viia. Nii nagu kogu maailm, muutuvad ka õpikeskkond ja õpilased ning meil tuleb leida meetodid, mis toetavad õpiprotsessi,“ lisab ta. LHV Pank on lubanud Haridustreffi toetada ka järgmisel aastal.