Tööinspektsiooni teabepäev keskendus masinate ohutusele

Teabepäeval tõi Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep välja, et Järvamaa on töökeskkonna näitajatelt üldiselt Eesti keskmine, erinevus seisneb selles, et siin on suurem osakaal põllumajandusel. Kõige sagedasemad töökeskkonnaga seotud rikkumised, mida tuvastatakse on puudulik juhendamine ja väljaõpe, puudulikud ohutusjuhendid, puudulikud või puuduvad isikukaitsevahendid, töökeskkonnas ei ole esmaabiandjat ja puudulik töökeskkonna analüüs.