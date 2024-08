Järvalased lähevad kodusele rallile sooja tundega

Romet Jürgenson ütles, et said oma Ford Fiesta Rally 3 masina õnneks Paide Rally ajaks korda, kuigi vahepeal oli juba oht, et rallile ei saagi tulla. "Kuna meil läks mootor katki, siis pidime uue mootori peale laenama," sõnas ta. "Loodame, et see teeb oma tööd korralikult."