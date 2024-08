Klubi kolib jalgpallimeeskonna Järvamaale elama

Küsimusele, mida see täpsemalt tähendab, vastas Veskimäe, et klubi on kümme aastat ehitanud Järvamaal üles noortesüsteemi, kus praegu treenib üle 400 noore. Esindusmeeskond on aga olude sunnil elanud ja treeninud Tallinnas. «Meil pole Paides siiani olnud kvaliteetseid talviseid treeningtingimusi. Sama probleem mõjutas ka noortetööd,» selgitas ta. «Seega annab jalgpallihall esindusmeeskonnale võimaluse kolida Paidesse ja mitte ainult jalgpalli mängima, vaid ka iga päev siin elama ja kogukonnale eeskujuks olema.»