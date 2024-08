Humus Paide Rallyt juhivad norralased

„Esimene katse oli väga õudne, kuna tegime rehvitaktika nii, et läksime kasutatud rehvidega. Ma arvasin, et mehaanilist pidamist on rohkem, kuid polnud ja meil oli paar ärevat momenti, kuid sealt edasi oli päris hästi. Mõlemad linnakatsed läksid hästi ja ka kolmas katse, kus olime juba uue rehviga. Kui suudame sõita sellist tempot nagu täna ja palju esimestest maha ei jää, siis ma arvan, et see on kõik, mis me teha saame,“ sõnas Urmo Aava.