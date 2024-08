Paide Linnameeskond III ootab finaalkohtumisele kaasaelajaid

Paide Linnameeskond III on väikestel karikavõistlusel üks läbi aegade edukamaid meeskondi, olles karika pea kohale tõstnud kahel korral: 2019. ja 2017. aastal.

Seni on meeskond osalenud kokku kaheksal väikeste karikavõistluste hooajal ning igal aastal on jõutud vähemalt kaheksandikfinalistide sekka.

Möödunud hooajal sai meeskonna karikateekond läbi poolfinaalides, kui hilisema karikavõitja Saue JK vastu saadi napp 2:3 kaotus. Käimasoleval hooajal on Paide kindlate võitudega konkurentsist lülitanud Kohtla-Järve Linnameeskonna, Tallinna FC Smsraha ja Tallinna JK Metropoli, 1/16-finaalist edeneti tänu penaltiseerias saavutatud võidule Tallinna FC Starmedia üle. Finaalpääsme toonud poolfinaalis oli Paide seisuga 3:2 üle Rummu Dünamost.

Maardu Linnameeskonna jaoks on tegu kolmanda hooajaga väikestel karikavõistlustel ning finaalis mängib meeskond esmakordselt.

Varasemalt on meeskond head minekut näidanud ka 2022. aastal, kui penaltiseeriaga kulmineerunud veerandfinaalis lülitati konkurentsist Paide Linnameeskond III, kellega kohtutakse tänavu finaalis. Poolfinaalis tuli toona napilt alla vanduda Rakvere JK Tarvasele, kes krooniti hiljem karikavõitjaks.

Maardu on tänavu väikestel karikavõistlustel tegemas võimsat seeriat ning pole endale lasknud lüüa ühtki väravat: esimestes voorudes saadi 8:0 jagu FC Maardu Aliensist ja Tallinna FC Araratist, kaheksandikfinaalis alistati 2:0 Tartu Team Helm ning veerandfinaalis oldi 4:0 üle Tabasalu Ulasabatist. Kindel võit teeniti ka poolfinaalis, kus alistati seisuga 6:0 Tallinna FC Maksatransport.

Väikeste karikavõistluste finaali avavile kõlab kell 14.30, A. Le Coq Arena väravad avatakse pealtvaatajatele üks tund varem. Pääsmed on saadaval Piletilevis ja Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel. Pileti hind on 3 eurot ja alates 2014. a sündinutele on sissepääs tasuta.