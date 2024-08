Järva-Jaanis kuuleb erilist barokkmuusikat

Pühapäeval on Järva-Jaanis barokkmuusikakontsert, kus mängitakse unikaalse koosseisuga XVIII sajandi triosonaate. Barokkansambli koosseis on haruldane just seepärast, et seal on viola d’amore, mis on 14keelne resonantskeelte, kumiseva tämbri ja saladusliku kajaga vaikne poogenpill.