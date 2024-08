President tänas kaunite kodude loojaid

Riigipea tõi näiteks, et Tallinnas taastati hiljuti Patkuli trepp, mis viib Balti jaamast Toompeale, kuid sealt on väga raske, kui mitte võimatu üles minna eakal või liikumisraskusega inimesel, sest tuge leida on keeruline. „Käsipuu ei saa olla vaid dekoratiivelement, sellel on igati praktiline roll ja seda tuleb ka arvestada,“ sõnas Karis ja avaldas lootust, et selline „Patkuli trepi sündroom“ ei korduks enam.