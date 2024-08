Öiseid lendureid kannavad nahksed tiivad

Augusti lõpus tähistatakse paljudes riikides nahkhiirte ööd. On ju suve viimase kuu parajalt hämarad õhtud ideaalsed selleks, et hoolikal vaatlemisel mööda vilksatavaid nahkhiiri märgata. Eestis on nendele öistele lenduritele mitu rahvapärast nimetust: nahknäär, nahklapp, nahklapak ja nahkrott.