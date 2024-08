Pinnuks silmas olnud pastoraadi vare kaob igavikku

Pastoraadi vareme ainsaks probleemiks polnud enam ainult kole välimus, vaid hoone oli ka ohtlik – see on olnud aastaid lõhkujate meelevallas ja muutunud seal turnijatele ohtlikuks. Neli aastat tagasi leidis lõpu maja katus, mis muutis hoone veel ohtlikumaks ja inetumaks.

Aastaid tagasi ilmnes, et endine omanik, soomlasest ettevõtja Ari Johannes Koivuniemi, kellele kuulub ka türilaste seas populaarne toidukoht Kadri Tare, soovib varemetesse rajada nii majutust kui ka konverentsiruume. Siiski nii ei läinud. Nüüd on pastoraadi varel uus peremees, kes on otsustanud selle täielikult lammutada.