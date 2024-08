Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Seekordse Paide Rally kavva võetud 16,43kilomeetrine Võidula ja 19,35kilomeetrine Vahastu katse õigustasid pealtvaatajate ootust näha põnevaid väljasõite. Esimesel läbimisel keeras just neil katsetel auto üle katuse kuus ekipaaži ja üks masin niitis külili keerates maha elektriposti. Ralli üks peakorraldajaid, Priit Seire, ütles, et need on tegelikult kunagised legendaarsed rallikatsed, mida pole viimasel ajal palju sõidetud. «Need pole tehniliselt rasked ega rohkete kurvidega, mis lubab kiirust julgemalt kasvatada. Aga kui kiiretele lõikudele järgnevad salakavalad kohad, võib nii mõndagi juhtuda. Ja nagu näha, siis juhtus ka,» lausus ta.

* Rohkelt elevust tekitanud ümberkorraldustööd Türi ajaloolise valge maja ees on viimaks jõudmas lõpu­sirgele. Uudne purskkaev koos ümbritseva platsiga on jumet võtmas ning Türi Halduse juhi Elari Hiisi sõnul ei pea linlased avamist enam kaua ootama.

* Pikalt Türi linnaruumi häbiplekiks olnud pastoraadi vare kaob. Ohtlik hoone sai endale uue omaniku, kes on otsustanud selle lammutada. Pastoraadi vareme ainsaks probleemiks polnud enam ainult kole välimus, vaid hoone oli ka ohtlik – see on olnud aastaid lõhkujate meelevallas ja muutunud seal turnijatele ohtlikuks. Neli aastat tagasi leidis lõpu maja katus, mis muutis hoone veel ohtlikumaks ja inetumaks.

* Hiljuti kajastas ajaleht Sakala vastse erakonna Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) Viljandi linna osakonna asutamise koosolekut. Seal esimeheks valitud Rein Suurkask sõnas, et pärast partei tugevdamist Viljandimaal suunab erakond kohe pilgu Järvamaa poole. Endine EKRE liige ja nüüdseks ERKiga liitunud paidelane Andres Krass sõnas, et praeguse seisuga hakkab Paide linna osakonda moodustama just tema. Avalik koosolek on 8. septembril, kuhu on oodatud kõik konservatiivsete väärtustega huvilised.